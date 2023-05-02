شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “خالد عبدالغفار” يدعو وزراء الصحة العرب للإسراع في تقديم مساعدات طبية عاجلة للسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، إلى ضرورة إسراع الدول أعضاء مجلس وزارء الصحة العرب، فى تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى السودان الشقيق، سواء بشكل فردي أو تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وجاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لمناقشة تعزيز التعاون لدعم تقديم الخدمات الصحية بدولة السودان، فى ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الأشقاء، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والسادة أعضاء مجلس وزراء الصحة العرب.

وأعرب وزير الصحة والسكان، بإسم جمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي لأسر ضحايا شعب السودان الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب السوداني في هذه الظروف الذي يمر بها، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات بشكل عاجل.

وأكد وزير الصحة والسكان، حرصه على متابعة الوضع الحالي الذي يمر به الشعب السوداني على مدار الساعة، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والصحية بهذا البلد الشقيق، موضحًا أنه وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن وزارة الصحة والسكان المصرية اتخذت إجراءات عاجلة، منذ اليوم الأول لبدء العنف في السوادن.

وتابع الوزير أن مصر رفعت درجة الجاهزية والاستعداد للقصوى بجميع المنافذ الحدودية مع دولة السودان، وتزويدها بأطقم الحجر الصحي المطلوبة للقيام بالفحص الطبي الشامل لجميع القادمين، وتكثيف تمركز عدد كافٍ من سيارات الإسعاف داخل المعابر الحدودية للتأمين، والاستعداد لنقل أيه حالات قد يستدعي وضعها الصحي نقلها إلى المستشفيات المختصة، مع تأمين تلك المعابر بنقاط طبية، مع رفع درجة الاستعداد بسيارات الإسعاف على طول الطرق المؤدية لتلك المعابر، لافتًا إلى جاهزية جميع المستشفيات الحكومية الموجودة في المحافظات القريبة من الحدود المشتركة بين الدولتين، لتقديم الخدمات الطبية العلاجية والفورية للوافدين.

ولفت الوزير إلى قيام وزارة الصحة المصرية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وإجراءات مكافحة العدوى في مناطق تواجد الأشقاء السوادنيين الوافدين، وتكثيف إجراءات ترصد الأمراض الوبائية في جميع المحافظات وخاصة الحدودية، بالإضافة إلى تفعيل عمل فريق الاستجابة السريعة لطوارئ الصحة العامة للدعم الميداني لمواجهة أية تفشيات وبائية خلال هذه المرحلة الدقيقة، فضلًا عن تأمين ودعم القوافل العلاجية بمخزون من المستحضرات الطبية لاستيعاب الأعداد الوافدة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى حرص وزارة الصحة المصرية على تنسيق التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، لدعم الشعب السودانى.

وأكد الوزير استمرار التنسيق بين الأمانة الفنية للمجلس، ووزارة الصحة المصرية في الإعداد والتجهيز الفوري لأية مساعدات إنسانية وطبية سيتم إقرارها، واتخاذ كافة الإجراءات اللوجيستية لإيجاد آلية آمنة لإيصال تلك المساعدات إلى الشعب السودانى.