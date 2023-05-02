انت الان تتابع خبر بغداد..المئات من الموظفين المتظاهرين يطالبون بتعديل سلم الرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المتظاهرون شددوا على ضرورة تعديل فقرة سلم الرواتب ضمن قانون الخدمة الاتحادية لا سيما وان هنالك فوارق مالية في قيمة الرواتب بين وزارة واخرى ضمن مؤسسات الدولة.

وفي الوقت الذي يتقاضى بعض الموظفين رواتب لا تزيد عن ثلاثمئة الف دينار يتقاضى اخرون رواتب تتجاوز المليونين في مفارقة اعتبرها المتظاهرون اجحافا نظرا لما يقدمونه من خدمة للدولة والمجتمع على مدى سنوات طوال.



