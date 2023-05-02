شكرا لقرائتكم خبر عن كريم سالم: مدة الإعداد للحوار الوطنى مناسبة فى ظل التحديات الموجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم سالم أمين مساعد التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهورى، "أود أن أؤكد المدة التى استغرقها مجلس الأمناء للإعداد للحوار الوطنى كانت مناسبة، خاصة فى ظل التحديات الموجودة والملفات التى تم تحديدها لمناقشتها داخل اللجان المختلفة للحوار، حيث تم تحقيق حالة من التوافق بين القوى السياسية بشكل عام أو فيما يتعلق بالقيادات داخل الحزب الواحد".

وأضاف سالم خلال مشاركته في سلسلة ندوات الخليج 365 حول الحوار الوطنى، أنه كذلك تم تحديد القضايا التى يتم العمل عليها بشكل فعلى على أرض الواقع بعيدًا عن الأمور النظرية أو الجدلية، بحيث تم الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق الفعلى.

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى، أكد سالم أن حزب الشعب الجمهورى قدم رؤيته للنظام الانتخابى بما يتمشى مع الأوضاع السياسية والحزبية التى يشهدها الشارع المصرى، حيث تتضمن حالة من التوازن بين القوائم والفردى بحيث تكون سهلة التطبيق وتحقق تمثيل معظم الأحزاب والقوى السياسية ويضمن أيضا تمثيلا أكبر قدر ممكن من الأحزاب.

وأوضح سالم، أن الحزب لديه مرونة فى الوصول لنظام انتخابى تتوافق عليه القوى السياسية ويحقق أكبر عائد سياسى فى صالح الأحزاب والقوى السياسية، كما تضمنت الرؤية التى قدمها الحزب ملفات عدة منها تمويل الأحزاب بحيث تكون هناك معادلة لتمويل الأحزاب تضمن استمرار الأحزاب وتحل جزءا من المشاكل المالية للأحزاب، كذلك تم التطرق لملف المحليات وأهميته فى هذه المرحلة وأن العملية السياسية تحتاج وجود محليات.

وتابع سالم، "المحور السياسى محور كبير ويتضمن عشرات المحاور والتى من بينها ملف الحقوق والحريات والحقيقة تم قطع شوط كبير فى هذا الملف، وتمت إدارة هذا الملف بشكل جيد، والمحاور التى حددتها الأمانة الفنية للحوار الوطنى استطاعت أن تضع 7 محاور أساسية وهذا يعكس الحكمة التى يتمتع بها صناع القرار فى مجلس الأمناء بحيث تتم معالجة كل محور بشكل محدد."