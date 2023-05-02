انت الان تتابع خبر لمناقشة الموازنة.. اجتماع يجمع اللجنة المالية برؤساء اللجان النيابية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المالية التقت برؤساء اللجان النيابية لمناقشة الموازنة العامة".

وتستمر اجتماعات اللجنة المالية النيابية، مع الكتل النيابية واللجان البرلمانية الأخرى لمحاولة المضي قدما والإسراع بإقرار مشروع قانون موازنة 2023.



وكان ائتلاف إدارة الدولة، قد عقد، يوم أمس الاثنين، الاجتماع الدوري لقيادات التحالف في منزل خميس الخنجر، وبحث المشاركون في الملفين الحكومي والنيابي والملفات الخدمية والاقتصادية والامنية والسياسية.

وبحسب البيان الذي ورد لـ الخليج 365، فان "التحالف أكد أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية وأعلن الائتلاف يوم 10-5-2023 كحد اخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة".