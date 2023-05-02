انت الان تتابع خبر امريكا: قرار عضوية أوكرانيا في الناتو سيتخذ بشكل جماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أن هذا قرار جماعي ويجب أن يتخذه جميع أعضاء التحالف".

ولدى سؤاله عن مقال في صحيفة "لوموند" الفرنسية، حول النظرة المتشائمة للولايات المتحدة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، قال باتيل إن الحلف لديه سياسة الباب المفتوح، لكن واشنطن تركز الآن على تقديم الدعم إلى كييف.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوموند"، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن واشنطن لا تعتبر دخول أوكرانيا إلى الناتو ضرورة، وأن المكاسب الإقليمية المحتملة، التي تخطط لتحقيقها نتيجة للهجوم المضاد، لا يمكن ضمانها إلا من خلال المفاوضات.