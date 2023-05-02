باكستان تُعلن انتهاء إجلاء جميع رعاياها من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشئون الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، انتهاء عمليات إجلاء مواطنيها من السودان، التي تشهد صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع للأسبوع الثالث، مؤكدة إجلاء أكثر من 1000 باكستاني من الدولة بأمان.

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ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن وزارة الشئون الخارجية الباكستانية، قولها في بيان مقتضب، إنه رغم انتهاء عملياتها في السودان، فإن عمليات الإجلاء عبر جدة ستستمر حتى يتم إعادة جميع الباكستانيين إلى بلادهم بأمان.

وفي البيان، أعربت وزارة الشئون الخارجية الباكستانية عن شكرها للصين والمملكة العربية السعودية، على مساعدتهما في عمليات الإجلاء.

وكتبت وزارة الشئون الخارجية على موقع تويتر: "لقد نجحنا في إجلاء أكثر من 1000 باكستاني من السودان بأمان، وبهذا انتهت

عمليات الإجلاء من السودان".

وبدء القتال بين الرئيس الفعلي للسودان عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، بمساعدة الجيش منذ 15 أبريل الماضي.

وقُتل مئات الأشخاص منذ بدء القتال، وفر الآلاف من البلاد، وأطلقت الحكومات من جميع أنحاء العالم بعثات إجلاء لنقل مواطنيها جوا إلى أماكن آمنة.

وكان طرفا الصراع قد وافقا على تمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى أمس الأول الأحد، لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية وسعودية.

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