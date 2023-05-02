عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - شهد المسجد الأقصى في القدس، اليوم الثلاثاء، اقتحامًا جديدًا لباحاته من قبل عشرات المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

اقرأ أيضًا.. نعي فلسطيني واسع بعد استشهاد الأسير خضر عدنان بسجون الاحتلال



وأفادت مصادر بالقدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى، وعرقلت وصول الوافدين إليه.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين،

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 18 فلسطينيًا، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينياً في الضفة الغربية، تسعة منهم من قرية قريوت بمدينة نابلس، بعد اقتحام القرية.

و داهمت عدة منازل، و اعتقلت تسعة آخرين من القدس والخليل وجنين وأريحا.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: