شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر "لجنة الثقافة": الصناعات الثقافية والهوية الوطنية أهم الموضوعات بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، أنه تم التوافق على العديد من القضايا الخاصة بالصناعات الثقافية والفنون والقضايا الخاصة بالهوية الوطنية، والتى ستكون على رأس الموضوعات بالحوار الوطنى.

وأوضح زايد أن اللجنة استقبلت العديد من المشاركات في مجالات المسرح و السينما و الفنون التشكيلية ، والتي سيتم مناقشتها مع كبار الكتاب و المثقفين المشاركين و تقريب الرؤى بين الاتجاهات الثقافية المختلفة للوصول إلى اقتراحات قابلة للتنفيذ من أجل مستقبل أفضل.

وأكد مقرر لجنة الثقافة على أن الحوار الوطني مفتوح لمشاركة كل الفئات المجتمعية وليس فقط التيارات الفكرية، مما يساهم في تحقق أهداف مثمرة ومفيدة للمجتمع في شتى الملفات الثقافية والفنية.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قد أعلن افتتاح الحوار الوطني، غدا الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار.

وأكد أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر مدعوون جميعا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر عقدها غدا.