شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بتأهيل الأئمة وسد العجز وتطوير المساجد الآثرية وتجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل مشكلات العجز فى عدد الأئمة والخطباء والعمال فى المساجد، وتحسين أوضاع الأئمة والعمال وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بدورهم فى تشكيل الوعي، كما طالبوا بخطة لتطوير المساجد الأثرية، وتنفيذ طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتعظيم إيرادات الأوقاف، والعمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة أدوات رقابية موجهة من النواب لوزير الأوقاف.

وقال النائب أحمد قورة: عدد المساجد فى مصر تقريبا 180 ألف مسجد، يوجد عجز نحو 60 ألف إمام وخطيب، كيف نتكلم عن تجديد الخطاب الدينى وعندى 60 ألف مسجد بدون أئمة وخطباء، يجب سد العجز فى الأئمة والعمالة".

وفى كلمته، قال النائب حسام أبو زيد: "يجب على وزارة الأوقاف الاهتمام بالمساجد أكثر من ذلك، أنا مقدم نحو 40 طلب للوزارة لفرش مساجد فى المنيا، وهناك تقصير من الوزارة فى فرش المساجد".

وتحدث النائب محمد الحسيني، قائلا: "يجب عمل إحلال وتجديد لمساجد مغلقة فى بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة، سنتين نطلب إحلال وتجديد مساجد ومحدش عمل حاجة، يجب تشكيل لجنة لحصر كل المساجد التى تحتاج لإحلال وتجديد".

وأشارت النائبة إيلاريا حارص، إلى أن هناك إهمال شديد فى صيانة وترميم المساجد الأثرية، متسائلة عما إذا كان هناك خطة بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار للاهتمام بهذه المساجد الأثرية وصيانتها، كما تحدثت عن مشكلة نقل ورش الحرفيين فى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على أرض تابعة لهيئة الأوقاف وأن أصحاب الورش تفاجئوا بغلو فى الأسعار.

وقال النائب محمد أبو هميلة: "أتذكر الفوضى التى كانت موجودة فى المساجد، والحمد لله حاليا الأوقاف تسيطر على المساجد"، مؤكدا أهمية تعظيم موارد وأموال الأوقاف، وطالب بتحسين أوضاع أئمة وخطباء المساجد، وتكثيف نشاط صندوق الوقف الخيرى.

بدورها، قالت النائبة فاطمة سليم، إن هناك جهد فى تطوير وتجديد مساجد لا أحد ينكره ولكن المساجد الأثرية حوالى 400 مسجد لم تنل جانب من هذا الاهتمام والتطوير، مطالبة بالاهتمام بهذه المساجد لأهميتها فى السياحة الدينية، كما طالبت بالاهتمام بتجديد الخطاب الديني وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء لأهمية دورهم فى تشكيل الوعي، بالإضافة إلى تحسين أوضاع هؤلاء الأئمة والخطباء.

وطالبت النائبة ولاء التمامي، بأهمية الاستغلال الجيد لأراضى الأوقاف وحسن استثمار أموالها، وكذلك تحسين أوضاع عمال المساجد ودعمهم.

وقال النائب محمد عزت عرفات: "إذا كانت وزارة الأوقاف تقوم بأعمالها بشكل جيد فما سبب ارتفاع معدل الجريمة والذى سبب غياب الواعظ الديني، وأيضا صناديق النذور أموالها بتروح فين، دى أغنى وزارة فى مصر، وأين جهد الوزارة فى بناء المساجد، 90% من المساجد يبنيها الأهالي، وأطالب بتدريب وتأهيل الأئمة والخطباء، وأين الدروس التى تقدم بعد كل صلاة".

وقدم النائب مجدى الأمير الشكر للوزير على فرش عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية، وطالب بفرش بعض المساجد الأخرى تحتاج للفرش، وقال إن هناك مساجد مغلقة منذ 2010 وهناك وعود متكررة من الوزارة بإحلالها وتجديدها ولم يتم أى شىء، وطالب بضم بعض المساجد للأوقاف.

وتحدث النائب جابر أبو خليل: "أشكر الرئيس السيسي على استقبال الإخوة السودانين، لأن مصر والسودان إقليم واحد، ملحمة تتم فى أسوان، استقبال أهالي السودان ودخولهم مصر بدون تأشيرة، وأتمنى وقف القتال من الإخوة السودانين مع بعضهم البعض والعودة لمائدة المفاوضات".

وطالب أبو خليل، بحل مشكلة العجز فى عدد الأئمة والعمال بمساجد.

وتساءل النائب بلال النحال: "أين وزارة الأوقاف من ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب؟"، وطالب بحل مشكلة نقل العمالة لمحل إقامتهم، وأخذ فى الاعتبار البعد السكني.

وقال النائب طه الناظر: "لا ننكر جهد الوزارة لكن هناك مشكلات لابد أن نتحدث فيها، لابد من حل مشكلة كارت العدادات الكودية للمساجد وشحنها، وهناك مساجد عديدة تعاني من عجز فى العمالة".

وتساءلت النائبة سحر القاضى عن خطة الوزارة لفرش المساجد، وقالت: "دور الوزارة واضح فى افتتاحات المساجد فقط لا غير، وأطالب بنسبة الـ5% فى مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال".

وقالت النائبة مها شعبان: ما هى آليات التصرف فى أراضى الأوقاف، لماذا الوزارة دائما تصدر المشاكل، لماذا فى المسابقات يتم تعيين إمام أو عامل من خارج محافظته".