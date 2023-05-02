شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزير الأوقاف: 70% من خطة إنشاء المساجد بالجهود الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك عشوائية فى عملية فرش المساجد على مستوى الجمهورية، متابعا:" يوجد فوضى عارمة فى خطة فرش المساجد على مستوى الجمهورية، والكثير من المساجد يتسول الفرش على الرغم من الوزارة من أغنى الوزارات، إضافة إلى أن خطباء المكافأة يتقاضون 400 جنيه تقنين، مطالبا بتقنين أوضاع خطباء المكافأة.

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حذف لفظ تتسول من المضبطة الوارد بكلمة النائب.

وطالب نادر عبده، حل أزمة إحدى القرى بمحافظة الجيزة بشأن تقنين الأوضاع، خاصة وأن هذه القرية قائمة على أراضي تابعة للأوقاف منذ ما يزيد عن 50 عام، بواقع 200 منزل تقريبا، المنزل الواحد مساحته تبلغ حوالي 150 متر، وهناك استعداد تام من قبل الأهالى لتقنين أوضاعهم، مطالبا ان يتم مراعاة البعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى ملف فرش المساجد ووضع آليات محددة وضوابط سريعة للموافقة على طلبات الفرش.

وانتقد النائب اشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، استمرار غلق بعض المساجد منذ سنوات طويلة على الرغم مما تمتلكه وزارة الأوقاف من موارد، متابعا:"70% من خطة إنشاء المساجد بالجهود الذاتية، حيث يوجد مساجد لم تدخل الخطة الاستثمارية مع أن هناك مساجد مغلقة من أكثر من 15 عاما، أين تذهب مبالغ الوزارة، يتم بناء المساجد من أموال المتبرعين، أين نتائج مسابقة لتعيين الأئمة، وأين الوزارة من تعيين نسبة الـ5%، متابعا:" هل المحسوبية تتدخل فى التعيينات وتحديد الأولويات، لافتا إلى ان هناك العديد من أراضى الأوقاف تم التعدى عليها.

وانتقدت النائبة شيرين القشاش، عدم الموافقة على فرش المساجد سوى من خلال عدة إجراءات، قائلة:" هناك إجراءات غير مفهومة بشأن الموافقة على فرش المساجد ويتم اختيار مساجد بعينها مع العلم انها كلها بيوت الله".

وقال النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، إن هناك فائض فائض 2 مليار من صندوق الوقف الخيرى أين هذه المبالغ من الخطة الاستثمارية للوزارة، مطالبا سرعة البت فى ملف فرش المساجد، وسد عجز الأئمة والخطباء".