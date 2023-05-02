شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيف بن زايد يلتقي رئيس وزراء جزيرة كوراساو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الاثنين، في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي، رئيس وزراء جزيرة كوراساو التابعة لمملكة هولندا جيلمار بيساس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية، وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، والوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة اللواء سالم مبارك الشامسي، وعدد من ضباط الوزارة.

وحضره كل من مستشار السياسة ومسؤول العلاقات العامة لرئيس وزراء كوراساو السيدة روكسين ألبرتينا، والقنصل الهولندي في الإمارات د. كاريل ريختر،، ونائب السفير الهولندي لدى الدولة دوا بوزمان.