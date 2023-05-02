ابرزهم بنزيما وفينيسيوس.. غيابات عديدة في ريال مدريد بمواجهة سوسيداد

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد، العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الملكي، حيث يغيب كل من كريم بنزيما بسبب قرار فني للمدرب الإيطالي



كما يغيب أيضا عن القائمة كل من، فينيسيوس جونيور، إلى جانب كامافينغا بسبب الإيقاف على خلفية تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى استمرار غياب لوكا مودريتش وفيرلاند ميندي إلى جانب دافيد ألابا بسبب الإصابة.