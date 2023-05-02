انت الان تتابع خبر ابرزهم بنزيما وفينيسيوس.. غيابات عديدة في ريال مدريد بمواجهة سوسيداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454825-638186240658678511.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-02 | 13:31
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الخليج 365 – رياضة
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق الرسمية لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره ريال سوسيداد، التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.
وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء.
وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد، العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الملكي، حيث يغيب كل من كريم بنزيما بسبب قرار فني للمدرب الإيطالي
كما يغيب أيضا عن القائمة كل من، فينيسيوس جونيور، إلى جانب كامافينغا بسبب الإيقاف على خلفية تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى استمرار غياب لوكا مودريتش وفيرلاند ميندي إلى جانب دافيد ألابا بسبب الإصابة.
وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد، العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الملكي، حيث يغيب كل من كريم بنزيما بسبب قرار فني للمدرب الإيطالي
كما يغيب أيضا عن القائمة كل من، فينيسيوس جونيور، إلى جانب كامافينغا بسبب الإيقاف على خلفية تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى استمرار غياب لوكا مودريتش وفيرلاند ميندي إلى جانب دافيد ألابا بسبب الإصابة.
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