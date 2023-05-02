انت الان تتابع خبر 10 فوائد رائعة لخل التفاح تعرّفي إليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكتشفي في الآتي فوائد خل التفاح العشر الرائعة:

- فوائد خل التفاح: مطهّر طبيعي

الخصائص المطهرة لخل التفاح، تساعد على علاج بعض الأمراض والتي منها نزلة البرد والإنفلونزا، وألم الحلق أو الحنجرة. فإذا كنت تعانين تهيج الحلق بسبب كحة سيئة، فكري بالغرغرة بخل التفاح المخفف بالماء: ضعي 4 ملاعق صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ، واستخدمي المزيج للغرغرة حتى 3 مرات في اليوم.



أما في حالة نزلة البرد أو الإنفلونزا، فيمكنك تحضير علاج منزلي من خل التفاح، وذلك بمزج ملعقتين كبيرتين من العسل مع 80 مل من خل التفاح. خذي ملعقة كبيرة من هذا المزيج إلى أن تتحسن الأعراض.

- فوائد خل التفاح للتخلص من السيلوليت

خل التفاح قد يكون فعّالًا للتخلص من السيلوليت، بسبب احتوائه على العديد من العناصر المعدنية، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهذه العناصر تلعب دورًا مهمًّا في التخلص من السموم، وفي عملية حفظ الماء في الفخذين وفي انتفاخ المعدة.

والوصفة المناسبة لذلك، هي بمزج ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح، ثم ضعي هذا المزيج على المناطق التي يوجد فيها السيلوليت ودلكي الجلد بحركات دائرية.

- فوائد خل التفاح في خفض الكولسترول

حمض الخليك الموجود في خل التفاح، يساهم في تخفيض مستويات الكولسترول السيّىء والدهون الثلاثية في الدم. ووفقًا لدراسة أجراها د. جيمس براون من جامعة بيرمنغهام في المملكة المتحدة، فإنَّ شرب 30 مل من خل التفاح الممزوج مع 200 مل من الماء بشكل يومي، يقلل مستوى الكولسترول السيّىء بنسبة 13 في المئة، ويؤدي ذلك بالتالي إلى تقليل مضاعفات الإصابة بأمراض القلب.

- فوائد خل التفاح في تخفيف التشنج العضلي

ليس هناك ألم يضاهي التشنج العضلي لربلة الساق. وحيث إنّ خل التفاح غني بالبوتاسيوم، فإنه يساعد على تخفيف الألم. اشربي كوبًا كبيرًا من الماء المخفف مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح لعلاج التشنج.

- فوائد خل التفاح لتهدئة ألم المعدة

بسبب خصائص خل التفاح القلوية، فإنه مثالي لعلاج حرقة المعدة. امزجي القليل من خل التفاح مع الماء للحدّ من الحموضة في المعدة. اشربي المزيج قبل الوجبة.

- فوائد خل التفاح ضد رائحة الفم الكريهة

إن الحموضة في خل التفاح يجعله مفيدا جدا لمحاربة رائحة الفم الكريهة. أضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء واشربي قبل كل وجبة.

- فوائد خل التفاح في علاج ورم دموي

من أجل تسريع شفاء الكدمات الزرقاء، ضعي كمادة مغمورة بخل التفاح على مكان الكدمة.

- فوائد خل التفاح في التخسيس

حمض الخليك الذي يحتويه خل التفاح يعمل في واقع الأمر على كبح الشعور بالجوع. وحيث إنه يتكون من الأحماض العضوية والخليك، فمن المعروف أن هذين المركبين يعملان على تسريع ذوبان الدهون الموجودة في الجسم.

- فوائد خل التفاح في التخلص من القشرة

خل التفاح فعال بشكل خاص ضد القشرة، إذ إنه ينظف خلايا الجلد الزائدة. امزجي كمية متساوية من الماء وخل التفاح وضعي المزيج مباشرة على جذور الشعر. اتركيه 15 دقيقة على شعرك وهو مغطى بالمنشفة.

- فوائد خل التفاح في علاج حب الشباب

يمتلك خل التفاح خصائص قوية فعالة ضد البكتيريا وضد الفطريات، الأمر الذي يسمح بشكل خاص في علاج الحكة وتقليل الالتهابات، وترطيب الجلد الجاف. اخلطي ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع كوب من الماء، ثم اغمسي قطع القطن في المزيج وطبقيها على الوجه.