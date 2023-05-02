انت الان تتابع خبر البصرة تكشف اخر مستجدات الحمى النزفية: نسبة الشفاء 90% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النزال في حديث لـ الخليج 365، إن "نسبة الشفاء من مرض الحمى النزفية جيدة جداً، إذ بلغت أكثر من 90%".

وأضاف مدير قسم الصحة العامة، أن "جميع مناطق البصرة واقضيتها شهدت إصابات بالحمى النزفية"، مبينا أن "البصرة سجلت 9 إصابات منذ بداية العام الحالي، خرجت 8 حالات منهم من المستشفى وبقيت حالة واحدة".



وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 30 إصابة بالحمى النزفية، ضمنها 7 حالات وفاة، خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي.

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الصحة مساء الخميس، فإنها سجلت منذ بداية العام الجاري 2023 ولغاية الآن "30 إصابة مؤكدة بالحُمى النزفية"، مبيّنة أنّ "من بين تلك الإصابات كانت هناك 7 حالات وفاة".

في الأثناء، أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى عن تسجيل أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية خلال العام الحالي.

وقالت مديرة المستشفى البيطري في ديالى ابتسام محمد، في تصريحات صحافية، إنّ "شاباً من أهالي المناطق الغربية لمدينة بعقوبة (مركز المحافظة) توفي بسبب مضاعفات الإصابة بالحمى النزفية، والتي تعد الحالة الأولى خلال العام الحالي".

وأضافت أنّ "المتوفى يمتلك حظيرة لتربية الأغنام في منطقة جنوب غربي بعقوبة"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ قرار بحظر نقل قطعان الماشية والأغنام من هذه المنطقة".

ولم تحدد وزارة الصحة المحافظات الأكثر تسجيلاً لتلك الإصابات، إلا أنّ تقارير خبرية نشرت على مدى العام الحالي تؤكد أنّ المحافظات الجنوبية، ومنها ذي قار وكربلاء، هي الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات من غيرها.