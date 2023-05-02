قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال 15 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، فيما أغلقت حاجز شوفة العسكري، ومداخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أشخاص من "رام الله" بوسط الضفة، بينهم أربعة شبان من مُخيم "الجلزون"، فيما جرى اعتقال سبعة من مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل" جنوب الضفة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما جرى اعتقال شابين من بلدة

"جبل المكبر" بالقدس ذاتها.

وأفادت مصادر فلسطينية بإغلاق القوات الإسرائيلية صباح اليوم حاجز شوفة العسكري، ومداخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وقالت المصادر إن "قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل أمام حركة المركبات الداخلة إلى طولكرم أو الخارجة منها، وكثفت من دورياتها الراجلة والمحمولة في محيط قرية شوفة بعد إغلاق كافة مداخلها، وقامت بعملية تمشيط واسعة في أراضيها".

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