قوات الدعم السريع تُعلن إسقاط طائرة "ميغ" للجيش السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني، وسط استمرار لأعمال العنف التي تشهدها البلاد للأسبوع الثالث بالرغم من الهدنة المُعلن عنها لمدة 72 ساعة.

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وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن الجيش السوداني شن غارات بالطائرات، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من المناطق السكنية بالخرطوم تصدت لها قواتنا الباسلة بإسقاط طائرة من طراز (ميغ) ظلت تهاجم وتقتل المواطنين الابرياء في انتهاك صارخ لحقوق الانسان.

وأضاف "ستواصل قوات الدعم السريع في حسم أي تعدي من الانقلابيين على مواقع تمركز قواتنا أو مساكن المواطنين العزل وما النصر إلا من عند الله".

وعلى الرغم من الهدنة السادسة التي أعلن عنها مؤخراً، لمدة 72 ساعة، فقد اندلعت اشتباكات متقطعة في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، خرج

آلاف المدنيين من العاصمة الخرطوم نحو ولايات أكثر أمنا، كما توجه الآلاف أيضا نحو دول مجاورة ومنها مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها، بحثاً عن ملاذ آمن مؤقت.

فيما حصد القتال أكثر من 500 قتيلا ونحو 5000 جريح، حسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية.

كما شهدت البلاد موجة إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من قبل العديد من البلدان الغربية والعربية، وكانت السعودية في مقدتها.

وحتى الساعة اتفق الطرفان المتحاربان بوساطة دولية وإقليمية على 6 هدن، إلا أن جميعها خرقت وتخللتها اشتباكات وانتهاكات لوقف إطلاق النار. بينما تقاذف الجانبان تحميل المسؤولية.

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