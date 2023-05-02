الإمارات.. محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الشيخ محمد بن راشد

نائب رئيس، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلةوالذين اضطرتهم الظروف الأخيرة إلى مغادرة بلادهم، مشددًا على عمق العلاقات الثنائية بين شعبي الإمارات والسودان.

اقرأ أيضًا.. قوات الدعم السريع تُعلن إسقاط طائرة "ميغ" للجيش السوداني

يستفيد من الدعم، الذي سيُقدم على شكل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم، من خلال مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد

آل مكتوم العالمية”، الفئات الأكثر تضرراً من النازحين السودانيين، وفقًا لموقع الغد الإخباري.



وشدد على عمق العلاقات الثنائية بين شعبي الإمارات والسودان، والروابط الثقافية والحضارية التي تجمعهما، مضيفا أن دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب وتمد على الدوام لهم يد العون في أوقات الشدة تعبيرا عن قيمها الإنسانية النبيلة.



وتمثل “مبادرات محمد بن راشد

آل مكتوم العالمية” التي تأسست عام 2015 مظلة داعمة لمجموعة من المبادرات والمؤسسات التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد ، وهي تضم اليوم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني ضمن خمسة محاور رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: