مقتل وزير على يد حارسه الشخصي في أوغندا

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل وزير بالحكومة الأوغندية، اليوم الثلاثاء، بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل حارسه الشخصي، الذي أطلق الرصاص على نفسه في وقت لاحق، على خلفية ما يبدو أنه خلاف خاص، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

اقرأ أيضًا.. الإفراج عن نائبين معارضين في أوغندا

وذكرت صحيفة (مونيتور) الأوغندية، أن وزير الدولة للعمل والتوظيف والعلاقات الصناعية العقيد المتقاعد تشارلز أوكيلو إنجولا قُتل، بعد أن أطلق حارسه الشخصي النار عليه اليوم في منزله في كيانجا، إحدى ضواحي العاصمة كمبالا.

وأكد نائب المتحدث باسم شرطة كمبالا العاصمة لوك أوويزيجير وقوع الحادث.



وأطلق المهاجم، الذي لم يتم الكشف

عن هويته علانية، النار على نفسه بعد قتل الوزير.ولم يتضح على الفور الدافع وراء الجريمة، لكن تقارير إعلامية محلية، قالت إن هناك خلافا واضحا بشأن راتب الحارس.وقال شهود عيان إن الحارس كان يصرخ بأنه لم يحصل على أجر لفترة طويلة، وقال كذلك إن "لديه امرأة حامل وأطفاله لا يذهبون إلى المدرسة لكن أطفال الوزير كانوا يتعلمون".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا