لبنان.. تضخم سياسي واقتصادي والحل في قصر بعلبك

ياسر رشاد - القاهرة - ما زالت الاضطرابات السياسية والاقتصادية تلقى بظلالها على الحياة فى لبنان إذ أكدت تقارير اقتصادية أن معدلات التضخم بلغت حدًا غير مسبوق بعد تخفيض الليرة بنسبة بلغت 90%؛ ليصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار نحو ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية مقابل دولار واحد.

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الأزمة الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر

وفقًا لموقع البنك الدولى فى لبنان فإن تفاقم الأزمة اللبنانية على مدار السنوات الثلاث الماضية بدءًا من تظاهرات أكتوبر عام ٢٠١٩ مرورًا بجائحة كورونا و إنفجار مرفأ بيروت وغيرها الكثير من العوامل كانت لاعبًا أساسيًا فى تفجر الأوضاع وتحديدًا منذ ربيع عام ٢٠٢١ بحسب تقرير مرصد الاقتصاد اللبنانى والذى أفاد بأن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان تصنف ضمن الأزمات الاقتصادية الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي من 52 مليار دولار في 2019 إلى ما يقدر بنحو 23.1 مليار دولار في 2021 وهو ما أدى إلى استمرار الانكماش الاقتصادي وإلى تراجعٍ ملحوظٍ في الدخل المتاح للإنفاق ما تبعه انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 36.5% بين عامي 2019 و2021، حيث أعاد البنك الدولي في يوليو 2022 تصنيف لبنان ضمن الشريحة المتدنية من البلدان متوسطة الدخل، هبوطاً من قائمة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

و أشار التقرير إلى أن هذا مثل هذا الانكماش الحاد يكون مصاحبا عادة للصراعات أو الحروب وبحسب العربية فإن التخفيض الرسمى الأول منذ خمسة وعشرون عاما قد أدى إلى زيادة هائلة فى سعر البيع للمستهلك إذ بلغ إرتفاع أسعار المواد الغذائية إلى المشروبات الغازية نحو ٣٥٠٪؜ فيما بلغت أسعار الاتصال ٦٢٠٪؜ سنويًا وسط انهيار اقتصادي دفع الحكومة لرفع الدعم عن كافة السلع، فيما عدا القمح كما تخلفت عن دفع قيمة ديون خارجية بقيمة ٣٠ مليار دولار مع وصول التضخم إلى ٢٦٤٪؜ وهو الأضخم منذ سنوات الحرب الأهلية فيما دفعت الأزمة بعض اللبنانين إلى قبول أعمال خارج تخصصاتهم وأقل من مؤهلاتهم فقط لتأمين الخبز لعائلاتهم.

الانفراجة السياسية هى مفتاح الحل لمعضلة الاقتصاد اللبنانى

وسط دعوات الولايات المتحدة والعالم أجمع للبرلمان اللبنانى لسرعة إنتخاب رئيس للبلاد و إنهاء حالة الشغور الرئاسى

المستمرة منذ رحيل ميشيل عون فى نهاية أكتوبر الماضى لإنقاذ لبنان من أزمته الطاحنة أملين أن يتحد اللبنانين خلف رئيسهم لإنهاء الأزمة ولكن مازالت الخلافات حول تولى سليمان فرنجيه زعيم تيار المردة تارة و مشادات النواب تارة تلقى بظلالها على أزمة إختيار الرئيس والذى يرى الكثيرين أن إنتخابه يعنى خطوة أولى على طريق حل الأزمة اللبنانية المريرة وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد توسعت مطلع الأسبوع الجارى الإتصالات المكثفة بين كافة أطراف وتيارات العملية السياسية فى لبنان من أجل التوصل إلى توافق حقيقى حول الإستحقاق الرئاسى المقبل مشيرةً إلى أنا سليمان فرنجيه ما زال الاسم الأكثر ترددا والمرشح الأوفر حظاً فيما يفكر قادة حزب التغيير فى طرح اسم مرشح آخر حيث قد يستغرق الأمر شهرين ليتم طرح إسم الرئيس المنتخب وتشكيل حكومة جديدة يتعين عليها البدء فور تشكيلها فى اتخاذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة لإخراج لبنان من حفرة الإنهيار التى سقط فيها.

وبدوره استقبل اليوم رئيس مجلس النواب نبيه برى السفيرة الأمريكية بلبنان دورثى شيا بالتزامن مع دعوة الولايات المتحدة البرلمان اللبنانى لإنتخاب رئيس البلاد كما أستقبل الكاردينال المارونى مار بشارة بطرس الراعى نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إلياس بو صعب والذى يعد المشرف على عملية الإتصالات والتوافق بين أطراف العملية السياسية من بداياتها وحتى الوصول لاتفاق تام حول المرشح الرئاسى ليبقى الأمل فى حل الأزمة اللبنانية معلقًا بساكن قصر بعلبك الجديد.

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