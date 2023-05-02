شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: 10 دقائق غير كافية لخطبة الجمعة.. عايزة الإمام الشافعى لتوصيل المعلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب طلبة النحال، عضو مجلس النواب، مدة خطبة الجمعة الموحدة، قائلا: "مدة الخطبة 10 دقائق غير كافية لإيصال المعلومة، مطالبا أن تعود إلى 25 دقيقة مرة أخرى، على أن يكون هناك تنوع فى الموضوعات، مقترحا بأن يكون الجزء الثاني من الخطبة على الأقل وفقا لطبيعة ومشاكل وقضايا كل منطقة نظرا لطبيعة وثقافة كل مكان، وذلك حتى لا يكون الخطيب فى جزر منعزلة عن المصليين".

وفى ذات الصدد، انتقد النائب أسامة المصرى، عضو مجلس النواب، ما يتقاضونه الخطباء العاملين بنظام المكافأة، وبعض العالمين المدرجين تحت بند العاملين بأجر والتى تبلغ حوالى 240 جنيه تقريبا، وبعضهم حاصل على مؤهل عالى، ولابد من مراعاة هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة، بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، مطالب من النواب بوضع آلية وفقا لمعايير معلنة بشأن فرش المساجد، وكذلك سرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى، وإعادة النظر فى تحديد مقابل تقنين وضع اليد.

وطالب النائب أحمد دراج، فض الاشتباك بين وزارتى الأوقاف والأثار، وعلى وزارة الاوقاف ان يكون لها دور واضح بشأن ما يشهده الشارع فعلى سبيل المثال خلال الأيام الأخيرة كان هناك جدال بشأن زكاة الفطر ما بين حبوب أو نقود، وعلى وزارة الاوقاف ان تتصدى لمثل هذه الأفعال والممارسات على وجه السرعة لعدم عمل بلبلة فى الشارع".

وطالبت النائبة ليلى أو اسماعيل، تجديد الخطاب الدينى بأن يكون واقع على الأرض، وتدشين موقع للوزارة يكون معنى بالرد على كافة التفاصيل المتعلقة بالمسائل والقضايا المطروحة للنقاش على مواقع التواصل.

وشدد النائب علاء سليمان، على سرعة البت فى فرش المساجد فى محافظة أسيوط، وحل أزمة العجز الصارخ فى الأئمة والخطباء .

وشددت النائبة ميرفت عبد العظيم، على ضرورة تجديد الخطاب الدينى بالشكل المطلوب، وعدم ترك الحبل على الغارب لغير المؤهلين للإدلاء بدلوهم بشأن الفتوى.

وطالب النائب فائق الزكى، إعادة النظر في ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى التابعة للوزارة، وحل أزمة عجز العاملين، ووضع جدول زمنى للبت في طلبات فرش المساجد.

فيما انتقد النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب، خطبة الجمعة الموحدة، قائلا:" مدته 10 دقائق عايزة الامام الشافعى علشان يوصل المعلومة".