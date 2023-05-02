شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عمرو درويش يطالب بخطة لتأهيل الأئمة والوعاظ وتحسين أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الأوقاف بتكثيف جهودها بشكل أكبر لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ ليكونوا أكثر تأثيرا وممارسة دورهم التوعوى والتنويرى.

وقال "درويش"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أثناء عرض طلب إحاطة مقدم منه: "وزارة الأوقاف ثقيلة وعندها مهمة جسيمة وطويلة، المعركة ليست متوقفة على فترة زمنية قصيرة أو طويلة، معركة فكر يجب أن يكون لدينا أدواتنا فيها والقدرة على أن تكون مؤثرة بنفس تأثير التيارات التي نختلف معها وتريد أن تنخر فى المجتمع".

وتابع نائب التنسيقية: "نحتاج إلى تركيز أكبر فى تأهيل الوعاظ والأئمة، ويجب أن نوفر لهم الحياة الكريمة من مرتبات وأجور وغيرها، وكذلك العمال، فمعركة الأوقاف ليست سهلة وتحتاج جنود حقيقية أكثر تأثيرا، فنحن نرى البعض منهم قادر على أن يملئ مكانه على منصة الخطابة ولكن البعض الآخر منهم لا يقدر على ذلك".

وشدد النائب عمرو درويش، على ضرورة أن تضع وزارة الأوقاف خطة أكثر تأثيرا وإقناعا، قائلا: "حتى هذه اللحظة لا تزال هناك فجوة بين أئمة الأوقاف وفئاتها وعناصر التيارات الأخرى، لا تمكن الأوقاف أن تخوض المعركة بشكل كبير".