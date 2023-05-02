شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الله حمدوك: أدعو لحوار عاجل لوقف دائم لإطلاق النار بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، لحوار عاجل لوقف دائم لإطلاق النار، وفقًا لوسائل إعلامية.

كما طالب عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، بإشراك المدنيين في مفاوضات شاملة تهدف لوقف الحرب.

ودعا زعماء دول العالم لجعل قضية السودان في مقدمة أولوياتهم، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.