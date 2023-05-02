انت الان تتابع خبر تواقيع نيابية للمطالبة بتشريع قانون العقود الحكومية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في تصريح لـ الخليج 365، انه "اليوم كان هناك اجتماع مع اللجنة المالية ورؤساء اللجان من اجل مناقشة قانون العقود الحكومية الذي كتم عليه في أروقة الحكومة وتحميل مسؤوليته بين الجهات الحكومية".



وأضافت: "الجنة المالية حريصة على اطلاع اللجان النيابية على ملفات الفساد وهي خطوة إيجابية وأكدنا على إقرار هذا القانون لأغلاق أبواب الفساد من العقود الاحتكارية وغيرها وتم الوعد بأدراج بند في هذا القانون واقراره خلال 3 اشهر لدعم الموازنة التي تعاني من العجز أصلا".