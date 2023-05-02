شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب وانعقاده الثلاثاء المقبل 9 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب إلى وزير الأوقاف بحضور الوزير.

وقال رئيس مجلس النواب، إن الجلسة القادمة ستعقد الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 من شهر مايو الجاري.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن 800 مليون جنيه من موارد وأموال الأوقاف توجه لتحسين أحوال الأئمة، قائلا: "كلما تم تعظيم الموارد كلما حسنا أحوال الأئمة أكثر".

وقال "جمعة"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردا على أدوات رقابية مقدمة من النواب: "بالنسبة لتعيين الأئمة والعمال، عملنا 3 إعلانات فى المسابقة، الأول لتعيين ألف عامل، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى أخطر المرشحين للتعيين على هواتفهم، وسيتم خلال أسبوعين إخطارنا بأسماء المرشحين للتعيين بالتعاقد، وبنفس راتب المعين، وموافاتنا بنتيجة المسابقة الأولى لألف عامل، وتم الإعلان عن مسابقة تضم الألف الثانية، وننسق مع الجهاز بخصوص مسابقة تعيين الألف الثالثة بعد الانتهاء من الثانية، وبالنسبة للأئمة من نجحوا فى مسابقة الأئمة قيد التدريب وسيتم التعيين بعد التدريب".

وتابع الوزير: "بخصوص تحسين أحوال الأئمة والخطباء، عندما ننظر لذلك لا ينبغى أن ننظر لحال الإمام وحده، وإنما ننظر لحالة غيره، الآن بداية تعيين الإمام لا تقل عن بداية تعيين الطبيب، كان ما يتقاضاه الإمام سابقا 1417، الآن فى أول تعيين للإمام من حملة الليسانس 7 آلاف و250 جنيه، وهذا مقياس لزملائه من حملة المؤهلات العليا هى بداية معقولة".