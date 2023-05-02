في ظل وجود بنزيما.. انشيلوتي يطالب مدريد بالتعاقد مع مهاجم جديد

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان أنشيلوتي مستمرا مع الفريق الملكي في الموسم القادم.

رغم ذلك، كشف موقع "فوت ميركاتو" عن "رغبة مدرب ريال مدريد في جلب مهاجم جديد، رغم امتلاكه الثنائي كريم بنزيما وماريانو دياز".



ولا يعول أنشيلوتي على "دياز حتى عند غياب بنزيما للإصابة، حيث يبدو غير واثق في قدرات اللاعب الدومينيكاني".

رغبة أنشيلوتي بجلب مهاجم جديد رفقة بنزيما، تمهد بالطبع لنهاية حقبة المهاجم الفرنسي داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو، لا سيما في ظل تقدمه في العمر.

ومع ذلك، أكد المدرب المخضرم مؤخرا أن "صاحب الـ35 عاما سيظل المهاجم الأساسي لبطل أوروبا في الموسم القادم".

لكن من المتوقع رحيل بنزيما أو تراجع نسب مشاركاته بداية من موسم 2024-2025، الذي سيدخله وقد تجاوز 36 عاما.

ومازال حامل الكرة الذهبية هو الهداف الأول للميرينغي في الدوري الإسباني هذا بتسجيله 17 هدفا، أكثر من زميله فينيسيوس جونيور (10) أهداف.

