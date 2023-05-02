شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: مجابهة الأزمات أولويات عمل الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحزب تلقى الدعوة من اللجنة الفنية بالحوار الوطنى للحضور غدا بالجلسة الافتتاحية، موضحا أن المشاركة فى الحوار الوطنى بداية انطلاقة حقيقية لمرحلة وحقبة سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة.

وأضاف هشام عناني خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم وضع أولويات العمل الوطنى وأهميته ومحاور الخروج ومجابهة كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يمر بها العالم كله، وبالتالى نستطيع أن نقوم بوضع أولويات حقيقية للعمل الوطنى يساعد على الخروج ومجابهة تلك الأزمات.

اوضح هشام عنانى نحن كأحزاب نعتبر الجلسات فرصة حقيقية لكل حزب أن يعبر عن آرائه، وكما أعلن المنسق العام للحوار الوطنى أنه لا خطوط حمراء فى الجلسات وأن كل القضايا المطروحة لتمثل كافة القضايا فى كل المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أكثر من 113 قضية فى 19 لجنة.