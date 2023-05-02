شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال لـ"كلام فى السياسة": المحور الاقتصادى يستهدف العبور الآمن للأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جلال مقر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن هذا التوقيت هو وقت الحوار، ودعوة الرئيس السيسى للحوار فرصة لتنظيم حديث بين الناس التى كانت تتحدث مع نفسها، كى يشاركون، ونخرج بتوافق يحقق مصلحة الوطن.

وأضاف أحمد جلال خلال حواره في برنامج "كلام في السياسية"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة إكسترا نيوز: "لدينا 8 لجان من مقررين ومقررين مساعدين يمكن إعادة دمجهم من جديد تحت 3 عناوين الأول وهو العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية الحالية منها ارتفاع الأسعار والدين العام".

وتابع: "هناك فكرة النمو، وفكرة العدالة الاجتماعية، والمحور الاقتصادى يدور حول العبور الآمن للأزمة والنمو والعدالة الاجتماعية، وقد ناقشنا جميع اللجان وحاولنا ضبط الإطار التنظيمى، وأنا مؤمن بأن محاولة الإجابة على السؤال الصح أفضل بكثير من الإجابة على السؤال الخاطئ بـ 100% وغايتنا أن نكون مفيدين ونخرج بتوصيات لصالح الوطن وليست جماعة ما".