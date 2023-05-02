شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: عدم تأسيس الرئيس السيسي حزبا سياسيا هو "رؤية مستقبلية صحيحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إنه يجب الإجابة من خلال الحوار الوطني على سؤالين، حيث يتحدث الدستور بأن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر منضبط، وعلى الحوار الإجابة عن هذا السؤال وكيفية عمله.

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن السؤال الثاني هل الحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي فكرة أو توجه فكري أو برنامج يمكن تقييمه والتراجع في أشياء فيه.

وأشار إلى أن حزب التجمع ليس مشاركا في الحوار الوطني للانتصار للاشتراكية ولكن البحث عن رؤية مشتركة لبرنامج وطني لمصر اقتصادي اجتماعي سياسي للدخول للجمهورية الجديدة وتحقيق الأحلام.

وعن عدم تأسيس الرئيس السيسي حزب سياسي، أكد أن الرئيس السيسي لديه بعد نظر في أن ينأى بمقام رئيس الجمهورية بالتجاذبات الحزبية، وهذه رؤية صحيحة، خاصة أنه أحد رموز ثورة 30 يونيو، والذي شارك فيها ملايين من غير الحزبيين.