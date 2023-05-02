بعد تأهلهما للدوري الممتاز.. الزوراء يهنئ الميناء وأمانة بغداد

وقال حسن في بيان لنادي الزوراء "أهنأ إدارتي الميناء وأمانة بغداد على التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل وأتمنى لهما النجاح الدائم".

وكان فريق الميناء قد ضمن تأهله للدوري الممتاز بعد صدارته للمجموعة الأولى في دوري الدرجة الاولى برصيد 38 نقطة.



وبدوره نجح الميناء في العودة إلى الدوري الممتاز، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 46 نقطة.