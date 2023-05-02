انت الان تتابع خبر بعد تأهلهما للدوري الممتاز.. الزوراء يهنئ الميناء وأمانة بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454859-638186495970140032.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-02 | 17:30
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هنأ رئيس نادي الزوراء الرياضي فلاح حسن، بتأهل ناديي الميناء وأمانة بغداد إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.
وقال حسن في بيان لنادي الزوراء "أهنأ إدارتي الميناء وأمانة بغداد على التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل وأتمنى لهما النجاح الدائم".
وكان فريق الميناء قد ضمن تأهله للدوري الممتاز بعد صدارته للمجموعة الأولى في دوري الدرجة الاولى برصيد 38 نقطة.
وبدوره نجح الميناء في العودة إلى الدوري الممتاز، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 46 نقطة.
وكان فريق الميناء قد ضمن تأهله للدوري الممتاز بعد صدارته للمجموعة الأولى في دوري الدرجة الاولى برصيد 38 نقطة.
وبدوره نجح الميناء في العودة إلى الدوري الممتاز، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 46 نقطة.
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