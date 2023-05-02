انت الان تتابع خبر محافظة بغداد تحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفين من أصحاب المولدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكلابي في تصريح لـ الخليج 365، انه "استنادا الى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمتابعة ملف المولدات، وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا بمتابعة هذا الملف ووضع تسعيرة لشهر أيار وهي (4 الاف دينار سعر الامبير الواحد للتشغيل العادي و6 الاف للتشغيل الليلي و8 الاف للتشغيل الذهبي مع إمكانية إضافة 1000 دينار فقط للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية".وأضاف، ان "محافظ بغداد شدد على مسؤولي الوحدات الإدارية بمتابعة المخالفين من أصحاب المولدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم ووضع حد لكل ممن تسول له نفسه باستغلال المواطنين".

وتابع، "هناك عدة إجراءات بحق المخالفين من أصحاب المولدات الحكومية تمثلت بإيقاف راتب الكفيل ومخاطبة هيئة التوزيع في المحافظة لغرض فرض غرامة عليه وفق القانون"، مشيرا الى انه "وفي حال تكررت المخالفة يتم رفع المولدة الحكومية واستبدال المتعهد وترشيح اخر في الوحدة الإدارية لأدارة هذه المولدة وتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية البديلة".

وأوضح، انه "اما بالنسبة بالمولدات الاهلية التي ليس لديها حصة وقودية يتم رفع شكوى قضائية من قبل رئيس الوحدة الإدارية الى مركز الشرطة وبعدها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وحكمه ضمن المادة 240 من قانون العقوبات"، مؤكدا، "ستكون هنالك إحصائية بعدد المخالفين وسيتم نشرها خلال هذا الشهر".

