وصية الأسير الراحل خضر عدنان لزوجته وأولاده

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إضرابه عن الطعام لمدة 87 يومًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، استشهد اليوم القيادي في حركة الجهاد الفلسطينية خضر عدنان ونشر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، وصية الأسير الفلسطيني الراحل خضر عدنان، التي كتبها قبل شهر.

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نص وصيةالشهيد خضر عدنان

وجاء في الوصية: "الحمد لله رب العالمين أن وفقني للإضراب عن الطعام للحرية.. أبعث لكم بكلماتي هذه وقد ذاب شحمي ولحمي ونخر عظمي وضعفت قواي من سجني في الرملة الحبيبة الفلسطينية الأصيلة، وصيتي هذه لأهلي وأبنائي وزوجي وشعبي".

وأضاف: "زوجتي أوصيك وأبنائي بتقواه تعالى، والاستعصام بحبله المتين والاستغناء بفضله عمن سواه وقول الحقّ في كل زمان، ومكان وصلة الأرحام والصلاة والزكاة والحفاظ على حرمات الله وحقه في حالنا، ومالنا، وحركتنا، وسكنتنا، والعلم إن خير بيوتات فلسطين هي بيوتات الشهداء، والأسرى والجرحى والصالحين".

وتابع: "أوصيكم بالأعمام والأخوال والأقارب والجيران وكل من له حق علينا، أوصيكم أن لا تتركوا لأحد حق علي معنوي أو مادي فمحبكم الأكثر حاجة إلى رحماته تعالى، إذا كانت شهادتي فلا تسمحوا للمحتل بتشريح جسدي وسجوني قرب والدي واكتبوا على قبري هنا عبد الله الفقير خضر عدنان دعواتكم له ولوالديه والمسلمين بالرحمات واجعلوه قبرا بسيطا وأطلبوا من الله لي المغفرة والرحمة والتثبيت وسعة القبر وأن يجعل قبورنا رياض من رياض الجنة لا حفر من حفر النيران وأن يتقبل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم".

وصية تحية ومحبة

وقال الأسير الراحل: "يا شعبنا الأبي أبعث لكم هذه الوصية تحية ومحبة، وكلي ثقة برحمته تعالى، ونصره وتمكينه، هذه أرض الله ولنا فيها وعد منه إنه وعد الآخرة،

لا تيأسوا فمهما فعل المحتلون، وتطاولوا في احتلالهم وظلمهم، وغيهم، فنصر الله قريب، ووعده لعباده بالنصر والتمكين أقرب".

وفي وقت سابق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، وفاة الأسير خضر عدنان عن عمر 44 عامًا، بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يوما رفضا لاعتقاله.

خضر عدنان

وتم العثور على الشيخ خضر عدنان فاقدًا للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى “أساف هروفيه” ليتم الإعلان عن وفاته لاحقًا.

وأكد نادي الأسير الفلسطينيّ، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة ـ جنين، بعد أن ّ خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله، حيث احتجز الشهيد عدنان على مدار الفترة الماضية في زنزانة بعيادة سجن الرملة.

نعي عدنان

ونعت كافة القوى الوطنية والسياسية علاوة على الحكومة الفلسطينية، عدنان الذي استشهد أمام مسمع ومرأى العالم أجمع في جريمة متكاملة الأركان من قبل الاحتلال الذي مهد لقتله وإعدامه من خلال رفض محاكم الاحتلال الإفراج عنه منذ اعتقاله الأخير.

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