مباحثات بين سوريا والعراق حول تعزيز التعاون بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، اليوم الثلاثاء، مع وزير التجارة العراقي أثير الغريري، والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات، ورفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستثمار العلاقات التاريخية والتجاور الجغرافي، وإمكانيات البلدين الاقتصادية والزراعية لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن عرنوس تأكيده أهمية خروج اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة باتفاقيات ومذكرات تفاهم، تعكس الرغبة والإرادة المشتركة لحكومتي البلدين في تنمية وتقوية الروابط الأخوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون تشمل مجالات الطاقة والزراعة وتعزيز التجارة البينية وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على إقامة استثمارات وشركات مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية والزراعية المتوافرة لدى الجانبين.



وأشار عرنوس إلى ضرورة متابعة كل ما يتم الاتفاق عليه ووضعه موضع التنفيذ بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة

والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلدان.



وقال وزير التجارة العراقي: إن ما قدمه الشعب العراقي نابع من واجبه تجاه الأشقاء في سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، ومستعدون لمواصلة تقديم كل العون والمساعدة لسورية الشقيقة"، مؤكدًا عزم بلاده المضي قدمًا في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها، إضافة إلى التشبيك الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص في البلدين، وتبادل الخبرات في تشغيل المنشآت الصناعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، بما يساهم في تلبية متطلبات واحتياجات الشعبين.



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