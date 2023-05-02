وصول سفينة سعودية إلى جدة قادمة من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت اليوم الثلاثاء سفينة سعودية الى جدة تحمل 220 شخصا من 5 جنسيات تم اجلاؤهم من السودان، وفقا لقناة العربية السعودية.

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على متنها 91 أميركياً

وقالت العربية إن 91 مواطنا أمريكيا على متن السفينة السعودية التي وصلت من السودان، مشيرة الى أن السفية سعودية كانت بطريقها إلى جدة تحمل رعايا تم إجلاؤهم من السودان أغلبهم أميركيون.



وأعرب برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على مساعدتها بإجلاء فريق المنظمة من السودان.

هدنة جديدة

وفي سياق متصل وافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء، بشكل مبدئي على هدنة جديدة في

السودان لمدة 7 أيام.

وذكرت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان أن الرئيس سلفا كير، أجرى محادثات هاتفية مع كل البرهان وحميدتي، وافق خلالها الطرفان المتحاربان من حيث المبدأ على هدنة جديدة بينهما.

و أكد كير للجانبين خلال المحادثات الهاتفية، أهمية وقف إطلاق النار، وتسمية ممثلين عن كل طرف، للانخراط في محادثات السلام، التي ستُعقد في مكان متفق عليه.

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