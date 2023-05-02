طالبة مصرية بالخرطوم تطلب إجلائها .. عباس شراقي يوجه نداء للسفارة المصرية بالسودان

الشارقة - اميمة ياسر - نشر خبير المياه والري دكتور عباس شراقي ، نداء لإجلاء طالبة مصرية من السودان .

حيث كتب يقول:

وصلتنى رسالة من أسرة سودانية تعيش فى ريف ولاية الخرطوم على بعد حوالي ٣٥ كيلومتر من وسط العاصمة .

وأوضح شراقي أن الأسرة تستضيف طالبة مصرية تدرس بالخرطوم وزميلة لبنات الأسرة فى الجامعة، وتريد التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم لمعرفة ترتيبات عودة الطالبة لأهلها بالقاهرة.

وأضاف : بناء على رغبتها، توصلنا بمساعدة أحد الزملاء الأفاضل للسفارة بالخرطوم وكان هذا هو رد السفارة:

"إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 أبريل الجاري، والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:

1- القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان.

2- معبر قسطل (إجلاء بري).

3- معبر أرقين (إجلاء بري).

هذا، وتؤكد وزارة الخارجية على إنتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الامني، وعلى المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك. هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية: 01281943533 01283176900 01281943599 01283176913 01283176857 01283176881 01283176903 01283176894 01281943990 "

الذى يصل إلى هذه المعابر المذكورة أرقين أو قسطل هى معابر برية تقع على الحدود المصرية، ومن يصلها فهو آمن ويعتبر وصل مصر بالفعل ولا حاجة إلى السفارة.

وتابع شراقي تعليقاً على رد السفارة :

نقدر الظروف الحالية فى السودان ودور السفارة المصرية فى إجلاء الرعايا المصريين وعودتهم، ولكن هل الابنة الطالبة تستطيع السفر بمفرها لأكثر من 1000 كم إلى احدى المعابر المذكورة فى الأجواء الحالية؟

الانترنت مازال يعمل فى السودان والتواصل ضرورى بين الرعايا المصريين والسفارة لتوجيه النصح والارشاد والرعاية لهم سواء المقيمين او الذين يريدون العودة خاصة أولادنا الطلبة والطالبات.

شكرا للأسرة السودانية على الكرم السودانى المعهود وحسن استضافتهم لابنتهم الجديدة الطالبة المصرية.