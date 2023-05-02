الجيش السوداني: إنسلاخ 468 من قوات الدعم السريع المتمردة

الشارقة - اميمة ياسر - إنسلخ اليوم الثلاثاء عدد 468 من قوات الدعم السريع المتمردة بينهم 7 ضابط وإنضمامهم لقيادة اللواء 55 مشاه بكادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان التابع للفرقة الرابعة عشرة مشاه بكادقلي وتم ذلك بحضور قائدها اللواء الركن فيصل مختار الساير وفقا لبيان الجيش السوداني.

وأعلن النقيب مهدي محمد كوكو أحد أقدم الضباط المنسلخين فى تصريح صحفى عن إنسلاخهم من قوات الدعم السريع المتمردة بحسب قرار القائد العام وإنضمامهم للقوات المسلحة . وقال وجدنا الحرب مأجورة ومدفوعة القيمة للأجنبي . وأضاف جئنا طواعية بإحساس وطني خالص دون أن يملي علينا أحد .

ومضى بقوله وجدنا إستقبال عالي من القوات المسلحة . مناشداً بقية القوات بالإنسلاخ الفوري من قوات الدعم السريع المتمردة والإنضمام لأقرب وحدة عسكرية والوقوف مع القوات المسلحة والشعب دعماً لوحدة السودان .

من جانبه قال النقيب زايد حامد زايد بشير إنضمينا من تلقاء أنفسنا ولم نعاني بل وجدنا معاملة كريمة وطيبة . وأشار إلى إنسلاخ قوات أخرى من الدعم السريع وإنضمامها للقوات المسلحة بمدن الأبيض بشمال كردفان والدلنج وتلودي بجنوب كردفان .

ودعا بقية القوات إلى الإنضمام للقوات المسلحة فى أقرب فرصة ممكنة . من ناحيته قال مساعد إدارة حامد الفكي الدومة وجدنا إن الحرب التى تخوضها قوات الدعم السريع المتمردة ليس لها هدف واضح فلذلك كرهنا القتال وجئنا طوعاً بإرادتنا وليس كرهاً من أجل مصلحة الوطن . وأضاف وجدنا معاملة حسنة وطيبة . معرباً عن أمله أن يديم الله نعمة السلام والمحبة على البلاد . وفى السياق قال الرقيب محمد فضل المولى هارون خاطر كنا نقاتل فى حاجة ما معروفة وغير واضحة بالنسبة لنا .

وأضاف جئنا الآن برغبة وطنية أكيدة للقوات المسلحة تحقيقاً لشعار جيش واحد شعب واحد . وتمني من بقية الدفعة النظر للمصلحة الوطنية والإنضمام لحضن القوات المسلحة . معرباً عن أمله في أن تكون هذه آخر حرب للسودان لينطلق بعدها لبناء الدولة السودانية .

إلى ذلك رحب قائد الفرقة الرابعة عشرة مشاه بكادقلي اللواء الركن فيصل مختار الساير بالقوات المنسلخة والمنضمة للقوات المسلحة .

وقال مرحباً مرحبا بكم لتنفيذكم قرار القائد العام القاضي بحل قوات الدعم السريع المتمردة والإنضمام للقوات المسلحة والآن أنتم جزء لا يتجزأ منا .

وأضاف إلى حين صدور قرارت أخرى بشأنكم لن تجدوا منا إلا الترحاب والمعاملة الطيبة . ومضى نتعاون معكم ونتمسك بقلب رجل واحد لحماية تراب الوطن الغالي وشعبه .

مطالباً الآخرين من قوات الدعم السريع المتمردة الذين لا يزالون يقاتلون بتحكيم صوت العقل والإنضمام لقوات الشعب المسلحة من أجل عزة وكرامة الوطن .

وأكد العميد الركن محمد علي فضل الله قائد اللواء 55 مشاه بكادقلي أكد تنفيذ قرارات القائد العام بإعتبار قوات الدعم السريع المتمردة منحلة . كما أكد الترحاب بأي قوات منها ترغب في الإنضمام للقوات المسلحة طوعاً وإختياراً وتحكيماً لصوت العقل فالسودان يسع الجميع .

وقال بأن القوات المسلحة تمثل السودان بكل ألوان طيفه وأن الدعم السريع ماض إلى زوال . وأضاف نحن ناس عهد وميثاق وليس غدر وخيانة . وأثنى على الشعب السودانى وقفته الصلبة خلف قواته المسلحة فى معركة الكرامة الوطنية . مؤكداً قدرة القوات المسلحة على حسم هذا التمرد وسماع أنباء سارة خلال الأيام القادمة .