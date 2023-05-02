شكرا لقرائتكم خبر جراندي: 800 ألف يستعدون للفرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المفوض الأممي، فيليبو جراندي، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، تستعد مع الحكومات والشركاء، لاحتمالية فرار أكثر من 800 ألف شخص من أعمال القتال الدائرة في السودان، إلى دول مجاورة.

وأضاف في تغريدة له تويتر «نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إذا لم يتوقف العنف، فإننا سنشهد اضطرار المزيد من الأشخاص إلى الفرار من السودان بحثا عن الأمان».

وكانت الأمم المتحدة حذرت مرارا مؤخرا من أن البلاد على أعتاب التعرض لكارثة حقيقية، مشيرة إلى تردي الأوضاع في القطاع الصحي، بالإضافة إلى نزوح العالقين بقوة.