جراندي: 800 ألف يستعدون للفرار

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وأضاف في تغريدة له تويتر «نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إذا لم يتوقف العنف، فإننا سنشهد اضطرار المزيد من الأشخاص إلى الفرار من السودان بحثا عن الأمان».
وكانت الأمم المتحدة حذرت مرارا مؤخرا من أن البلاد على أعتاب التعرض لكارثة حقيقية، مشيرة إلى تردي الأوضاع في القطاع الصحي، بالإضافة إلى نزوح العالقين بقوة.
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