شكرا لقرائتكم خبر الجيش الصومالي يصفي 60 إرهابيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي نجاحه في تصفية 60 من عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية، في عملية عسكرية مخططة جرت اليوم بمنطقة علي قبوبي بمحافظة مذغ.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن رئيس منطقة حررطيري، محمد يوسف كلمي تأكيده « أن الجيش الوطني نفذ العملية العسكرية بعد تلقيه معلومات حول سيارة تحمل عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية وأسلحة».

وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 60 من العناصر الإرهابية، والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وسيارتين عسكريتين.