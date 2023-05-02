الجيش الصومالي يصفي 60 إرهابيا

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن رئيس منطقة حررطيري، محمد يوسف كلمي تأكيده « أن الجيش الوطني نفذ العملية العسكرية بعد تلقيه معلومات حول سيارة تحمل عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية وأسلحة».
وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 60 من العناصر الإرهابية، والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وسيارتين عسكريتين.
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