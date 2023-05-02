شكرا لقرائتكم خبر 38 مشروعا سعوديا تنعش قطاع النقل اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 38 مشروعا ومبادرة تنموية في قطاع النقل اليمني، ساهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، ورفع مستوى وكفاءة المطارات، وزيادة حيوية الطرق، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ.

وقال البرنامج أمس إنه نفذ سلسلة مشاريع تنموية، شملت تأهيل طريق هيجة العبد بطول 9 كلم، وإعادة تأهيل طريق العبر بطول 90 كلم، ورفع كفاءة 4 موانئ وطاقتها الاستيعابية، رفع مستوى وكفاءة 3 مطارات، وإعادة تأهيل 6 طرق داخلية بطول 37 كلم وإعادة تأهيل منفذين بريين.

وفي السياق ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار مشروع «الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم اليمنية، مشروع إعادة تأهيل وبناء فصول دراسية إضافية لعشرين مدرسة في محافظات أبين ولحج والضالع وتعز.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن المشروع يشمل أعمال توسعة 10 مدارس من خلال إنشاء 28 فصلا دراسيا، وتزويدها بالمقاعد الدراسية، وإعادة تأهيل 10 مدارس أخرى بشكل كامل، ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وتقديم أنشطة الدعم النفسي.

ويشمل المشروع الذي تنفذه منظمة «ديفرستي» المحلية، توسعة وإعادة تأهيل 20 مدرسة في محافظات أبين ولحج والضالع وتعز، وذلك ضمن المشاريع السعودية لدعم قطاع التعليم في اليمن وتحسين كفاءته البيئية.

وبموجب اتفاقية المشروع، ستقوم المنظمة بتوسعة 10 مدارس من خلال إنشاء 28 فصلا دراسيا إضافيا، وتزويدها بالمقاعد الدراسية، كما ستقوم بإعادة تأهيل 10 مدارس أخرى بشكل كامل، ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وتقديم أنشطة الدعم النفسي.

من جهة أخرى دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية للبناء على التقدم الذي أنجز في ملف الأسرى والمختطفين، وتكثيف الجهود للوفاء بالتزاماتهم، واستأنف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في صنعاء مباحثات مع جماعة الحوثيين للدفع نحو التوقيع على اتفاق جديد للهدنة، ودعم مساعي إحياء عملية السلام.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ البدء بجولة جديدة تشمل السعودية وسلطنة عمان، في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن مبعوثها سيلتقي مع شركاء دوليين آخرين لبحث جهود مواصلة المحادثات الجارية بشأن الأزمة اليمنية.

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