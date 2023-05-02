شكرا لقرائتكم خبر قطر تستضيف اجتماعا أمميا حول نساء أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الأمم المتحدة اجتماعا حول الوضع في أفغانستان بضيافة قطر، بهدف بحث القضايا الرئيسة وعلى رأسها حقوق النساء والفتيات، اللائي يتم قمعهن وتهميشهن بشكل منهجي في العديد من المجالات من جانب حركة طالبان.

وانتقد ممثل طالبان البارز سهيل شاهين استبعاد الحركة من الاجتماع، وقال «يجب أن نحصل على الفرصة للتعبير عن وجهة نظرنا من خلال المشاركة في الاجتماعات، كيف سيطبقون القرار إذا لم نكن هناك؟»

ووصف القرار بأنه «تمييزي وغير مبرر». ولا يعترف المجتمع الدولي بحركة طالبان كحاكم شرعي لأفغانستان منذ سيطرتها على البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية.