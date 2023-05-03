عاصفة ترابية تتسبب في وفيات على طريق إلينوي

وقال الرائد في شرطة ولاية إلينوي ريان ستاريك، إن الحوادث شملت بين 40 و60 سيارة وعدة جرارات، اشتعلت النيران في اثنتين منها.
وإن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، جميعهم في الممرات المتجهة شمالًا، وتم نقل أكثر من 30 شخصًا مصابا على جانبي الطريق السريع I-55 إلى المستشفيات.
مشهد مرعب
وأوضح ستاريك للصحفيين، أن العاصفة كانت نسخة ربيعية من «حالة التبييض» التي نشاهدها عادة في العواصف الثلجية الشتوية. وأضاف: «يرجع سبب الاصطدامات إلى الرياح الشديدة التي حركت الغبار من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع، مما أدى إلى انعدام الرؤية».
ووصف حاكم الولاية جي بي بريتزكر المشهد بأنه «مرعب».
جفاف الجو
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن الرياح في ذلك الوقت كانت سرعتها بين 35 ميلا في الساعة (56 كيلومترا في الساعة) و45 ميلا في الساعة (74 كيلومترا في الساعة).
وذكر عالم الأرصاد الجوية تشاك شافر: «أن مكان العاصفة كان مسطحا ذا أشجار قليلة و كان الجو جافًا جدًا عبر هذه المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. فالمزارعون في الخارج يحرثون حقولهم ويزرعونها. لذلك كانت الطبقة العليا من التربة فضفاضة تمامًا».
وبين كيفن شوت، مدير خدمات الطوارئ في مقاطعة مونتغومري، أنه كان «مشهدًا صعبًا للغاية» ومن الصعب جدًا التدريب عليه.
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