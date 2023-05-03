بريطانيا: رحلات إجلاء إضافية تقلع من بورتسودان في 3 مايو

ياسر رشاد - القاهرة - قالت بريطانيا اليوم الثلاثاء إن على الرعايا البريطانيين الراغبين في مغادرة السودان التوجه إلى بورتسودان، حيث من المتوقع أن تغادر رحلات إضافية البلاد في الثالث من مايو.

وأضافت الحكومة في بيان على الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا يرغبون في مغادرة البلاد التوجه إلى فندق كورال في بورتسودان بحلول 10.00 بتوقيت السودان غدا.

السعودية تجلي 5629 شخصًا من السودان ينتمون لـ 102 دولة

وأجلت بريطانيا أكثر من 2122 من رعاياها خلال الأيام الماضية، كما قامت دول عديدة أخرى بينها مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وغيرها بإجلاء الآلاف من الرعايا الآخرين.