شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتر متصاعد.. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه ضربة جوية على قطاع غزة، وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات في غزة مع تحليق مقاتلات إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بحدوث انفجارات في عدة مناطق في قطاع غزة ناجمة عن غارات إسرائيلية

وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة بالمسيرات، مشيرًا إلى إطلاق رشقة صواريخ جديدة من غزة باتجاه مستوطنات على حدود القطاع.

فيما ذكرت وكالة شهاب للأنباء أن طائرات حربية إسرائيلية شنت ست غارات على محيط منطقة السفينة في شمال غرب غزة.

وأوضحت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا في محيط منطقة السفينة للمرة الثالثة وهدفا آخر بمنطقة البيدر في غرب غزة وهدفا في جنوب غزة.

ولم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأطلق أكثر من 20 صاروخًا من قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وسط حالة من الاستنفار الإسرائيلي إثر مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 87 يومًا.

فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الحدودية مع القطاع المكتظ بالسكان.

في المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي بالدبابات مواقع رصد حدودية عديدة تابعة للفصائل الفلسطينية.

وكانت حالة من الغضب العارم عمت السجون الإسرائيلية حيث يعتقل المئات من الفلسطينيين، كما شجبت عدة جهات فلسطينية وفاة خضر، محملة المسؤولية لإسرائيل. فقد ألقى نادي الأسير الفلسطيني، فضلا عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بمسؤولية وفاته على تل أبيب.

فيما توعدت كل من حركة الجهاد الإسلامي، وحماس "بتدفيع الاحتلال الثمن".

يشار إلى أن عدنان اعتقل حسب مصلحة السجون الإسرائيلية، عشر مرات، قضى خلالها فترات متفاوتة.

كما سبق له أن خاض 4 مرات في السابق إضرابا مفتوحا عن الطعام انتهى بالإفراج عنه في كل مرة. ليصبح اليوم أول معتقل يموت جوعًا في سجون إسرائيل.