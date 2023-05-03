شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوروبا تخطط لإنتاج مليون قذيفة سنويا وأوكرانيا تستنزف الذخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنويا، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته.

بعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيف مع زيادة الطلب التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب.

وتقترح خطة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها الأربعاء، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز إنتاج الذخيرة في التكتل.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون "عندما يتعلق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحول صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب، أنا واثق من أننا خلال 12 شهرا سنكون قادرين على رفع قدرتنا الإنتاجية إلى مليون طلقة سنويا في أوروبا".

ستخصص أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل خطوط إنتاج جديدة لقذائف الهاوتزر والصواريخ، وزيادة إنتاج البارود وتجديد الذخيرة القديمة.

وتقول بروكسل إن الأموال ستوفر نحو 50% من التمويل لمشاريع مختارة، وسيتعين على الدول الأعضاء توفير النصف الآخر من الأموال، وسيؤدي ذلك إلى رفع القيمة الإجمالية للخطة إلى مليار يورو.

في هذا الإطار، أشار بريتون إلى أن "الخطة التي نقترحها غير مسبوقة، وهي تهدف إلى تقديم الدعم المباشر، بأموال الاتحاد الأوروبي، لتكثيف صناعتنا الدفاعية من أجل أوكرانيا ومن أجل أمننا، وأنّ الصناعة الأوروبية لا تملك حاليا الحجم لتلبية الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا والدول الأعضاء، لكن لديها القدرة على القيام بذلك".