وزير الخارجية الأمريكي يعلن موعد الهجوم الأوكراني المضاد

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الجيش الأوكراني سيشن هجومه المضاد في الأسابيع المقبلة.

وقال الدبلوماسي: "نعلم أن الأوكرانيين يفكرون في شن هجوم مضاد في الأسابيع المقبلة. دعونا نرى ما سيحدث".

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، في مقابلة مع مجلة "فورين أفيرز"، أن أوكرانيا لديها الآن القدرة على القيام بعمليات هجومية، وقال: "الأوكرانيون الآن لديهم القدرة على الهجوم ويمكنهم تنفيذ عمليات هجومية".

خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 15 ألف شخص خلال شهر

وتابع ميلي أن كييف لديها ما يكفي من الموارد للدفاع، والتي نمت

بشكل كبير خلال العام الماضي. في الوقت نفسه، لم يذكر الجنرال الأمريكي توقيت بدء عملية هجومية محتملة، مشيرا إلى أن القرار ستتخذه أوكرانيا.

وقال: "لديهم قدر كبير من التخطيط والتنسيق وكل ما عليهم فعله أن يقرروا شن عملية هجومية".

وأضاف ميلي: "إن تحقيق الأهداف السياسية لأي من الجانبين.. سيكون صعبا للغاية.. لا أعتقد أن هناك فرصة لحدوث ذلك هذا العام".