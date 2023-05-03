غارات إسرائيلية على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء شن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: الجيش يهاجم الآن أهدافًا في قطاع غزة، والتفاصيل لاحقًا.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات أمنية في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) لتقييم الأوضاع الأمنية بعد إطلاق صواريخ من غزة والذي يأتي ردا على استشهاد الأسير خضر عدنان.

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وأفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير بدأ مشاورات أمنية بمشاركة وزير الجيش، يؤاف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة ردا على استشهاد الأسير القائد في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان داخل السجن بعد إضرابه لأكثر من 80 يوما عن الطعام.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائلي إطلاق 21 صاروخا من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف وتم اعتراض 4 صورايخ من خلال القبة الحديدية.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات سديروت والعديد من مستوطنات الغلاف.