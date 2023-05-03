شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجارات قوية تهز قطاع غزة.. والفصائل ترد برشقات صاروخية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وسائل إعلام فلسطينية وشهود عيان، إن انفجارات قوية هزت قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن جدد الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع، والتي استهدفت هذه المرة مواقع للفصائل الفلسطينية جنوب غزة.

وأكدت مصادر محلية، أن الفصائل الفلسطينية المسلحة، ردت على الغارات الإسرائيلية بإطلاق رشقات من الصواريخ على المستوطنات في غلاف غزة.

ولاحقا، أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها أطلقت قذائف صاروخية تجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وجاءت هذه الغارات، بعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، عن بدء سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة.

ولاحقا، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن غاراته "استهدفت مجمعا في قطاع غزة كانت تستخدمه حركة حماس معسكرا للتدريب"، مشيرا إلى "أن الهجوم يهدف إلى إلحاق أضرار بقدرة حماس على تقوية وتسليح نفسها".

من جانبها، قالت حركة حماس، في بيان فجر الأربعاء، إن "رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية يجري اتصالات مع مسؤولين في مصر وقطر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وتأتي جولة التصعيد الجديدة، بعد أن تم إطلاق قذائف من القطاع باتجاه إسرائيل، احتجاجا على وفاة قيادي بحركة الجهاد في أحد السجون الإسرائيلي، إثر إضرابه عن الطعام لمدة 87 يوما، في حادثة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.