شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في الحزمة الـ37.. واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 300 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة، تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

و "هيدرا 70"، هو صاروخ غير موجه يطلق من الجو من إنتاج شركة جنرال دايناميكس. ويُطلق الصاروخ عادة من جيوب مثبتة في الطائرات.

وقد تساعد الصواريخ أوكرانيا على النيل من المواقع البرية الروسية وتزويد القوات البرية الأوكرانية المتقدمة بدعم جوي في الوقت الذي تعتزم فيه كييف شن هجوم في الربيع.

وقال المسؤولان اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما، إن الحزمة تشمل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم.

وذكر المسؤولان، أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم إرسال ذخيرة لأنظمة هيمارس وهاوتزر وصواريخ تاو المضادة للدبابات وقذائف مورتر.

وأضافا أن الحزمة ستتضمن معدات لإزالة الأنقاض وشاحنات، وأشارا إلى أنها لا تزال قيد النقاش وقد يطرأ تغيير عليها.

وهذه الحزمة هي السابعة والثلاثين من حزم المساعدات الأمنية التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، بتكلفة إجمالية تقارب 36 مليار دولار.