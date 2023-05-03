شكرا لقرائتكم خبر عن نهى طلعت: التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور نهى طلعت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، نسعى لتنفيذ مبادرة 600 ألف باب رزق بالمحافظات، موضحة أن دور الجمعيات والمجتمع المدنى الشعور بهموم الناس، لافتة إلى أن هناك فرص كبيرة لأعداد كبيرة من المزارعين وشباب لديه طاقة، وتوفير فرص عمل توظيف للشباب.

وأضافت نهى طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، مهتمين بخطة لدراسة احتياجات الدولة ونحن شركاء مع الحكومة والقطاع الخاص بالإضافة لاحتياج الشباب والشارع للعمل والإنتاج.

ولفتت نهى طلعت إلى أن مبادرة "كتف فى كتف"، ليست لتوزيع كراتين المواد الغذائية فقط ولكن نفكر فى التنمية وسد الاحتياجات، ونقل الناس من دائرة الاحتياج لدائرة الإنتاج، موضحة أن منتجات الكراتين التى تم توزيعها من منتجات صغار الفلاحين.

وأكدت نهى طلعت، لدينا أكثر من 500 ألف شخص يمتهنون مهنة الزراعة سيكونون معنا فى مبادرة 600 ألف باب رزق، بالإضافة لتوفير 15 ألف وظيفة للشباب الجامعى.