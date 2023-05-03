شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يطالب بتدريب الأئمة والوعاظ لشرح طبيعة الهوية المصرية ومواجهة محاولات سرقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بضرورة أن يجاري الأئمة و الوعاظ الواقع الذي نعيشه ونشهدهه، وذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف أثناء مناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة للوزير حول الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال .

وقال النائب محمود بدر: حدث تطور كبير في ملف تجديد الخطاب الديني، ولا يمكن أن ننكره ولكن لابد من مزيد من الاشتباك مع الواقع الذي نعيشه فهناك أزمة كبيرة تتعلق "بالأفروسنتريك"، و محاولة سرقة الهوية المصرية ، و هذا يحدث لأن لدينا تيار وفكر كان يعادي الهوية الفرعونية المصرية .

وسأل النائب محمود بدر "لماذا لا نرى الأئمة والوعاظ يتحدثون عن هذا الموضوع، ويقولوا للناس إن مصر هويتها فرعونية قبطية إسلامية وخليط من الهوية التي تحدث عنها ميلاد حنا في كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية " .

وفي سياق آخر، قال النائب محمود بدر لوزير الأوقاف خلال الجلسة العامة: وعد الوزير دين عليه بخصوص موضوع الأوقاف في " كفر الشرفا " وموضوع الفدان الذي نحتاجه للمدرسة، مضيفا "حضرتك قلت لي في شرم الشيخ سنتبرع من الأوقاف لبناء المدرسة وحتى الان لم يتحقق هذا الوعد على أرض الواقع ".

واختتم النائب محمود بدر، قائلا" أحيانا بيكون لدينا شعور أن هيئة الأوقاف دولة داخل الدولة، وتتعامل بمنطق أن لا ليها كبير و لا وزير و لا حد يحاسبها و لا حد عارف يأخذ منها حاجة ".