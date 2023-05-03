شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تجتمع مع الوزير لبحث آليات تعيين القيادات بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، بعقد اجتماع بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن معايير اختيار القيادات في جميع قطاعات الشباب والرياضة التابعة للوزارة، وذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي شهد توجيه انتقادات موسعة لوزارة الشباب بسبب تعيين بعض القيادات العليا في الوزارة، سواء علي مستوى وكلاء الوزارة بالمحافظات او ديوان عام الوزارة .

وقالت النائبة شيرين رضا طايل، مقدمة طلب الإحاطة بشأن قيام وزارة الشباب بتعيين موظفين في وظائف لمن لا يستحقها، إن مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية تشهد حالة من التخبط، حيث يتم إسناد بعض الوظائف لمن لا يستحقها طبقا للوائح والقوانين ومنهم من قامت لجنة مكلفة من الوزير بتقييم أدائه وأسفرت عن تقييم سيء لبعض الموظفين.

ومن جانبه أفاد الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تتبع سياسة اختيار قيادتها على النحو الذي نظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وهي (القدرات العلمية، التاريخ الوظيفي، المقترح التطويري لتحسين أداء الوحدة أو المؤسسة العامل بها، السمات الشخصية وتشمل مهارات القيادة واتخاذ القرار).